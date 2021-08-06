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Американские волейболистки победили сербок и вышли в финал Олимпиады

08:30
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Женская сборная США в полуфинале олимпийского турнира по волейболу победила Сербию.

Матч завершился со счетом 3:0. В финале американки встретятся с победительницами матча Бразилия — Корея. Финальный матч пройдет 8 августа и начнется в 07.30 мск.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

Сербия — США — 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)

6 августа. Токио. Ariake Arena.

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Сергей Разин все материалы автора

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