Американские волейболистки победили сербок и вышли в финал Олимпиады
08:30
Женская сборная США в полуфинале олимпийского турнира по волейболу победила Сербию.
Матч завершился со счетом 3:0. В финале американки встретятся с победительницами матча Бразилия — Корея. Финальный матч пройдет 8 августа и начнется в 07.30 мск.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
1/2 финала
Сербия — США — 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)
6 августа. Токио. Ariake Arena.
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