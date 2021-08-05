Интервью с Сергеем Демехиным.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Токио для российских спортсменов выдался едва ли не лучшим в XXI веке. У нас три медали — золото и два серебра. С одной стороны, отличный результат, но, глядя на состав нашей команды на Играх, не покидает ощущение, что у нас больше упущенных возможностей, чем успехов. В одиночном разряде рано выбыли два первых номера сборной — Андрей Рублев и Даниил Медведев. В мужских парах полный провал, женская пара упустила бронзу, имея в запасе четыре матчбола... Противоречивые итоги соревнований мы обсудили с одним из тренеров команды ОКР в Японии и личным тренером Вероники Кудерметовой — Сергеем Демехиным.

В интервью «СЭ» Демехин рассказал, чего не хватило Медведеву, Рублеву и Хачанову, какое будущее у пары Кудерметовой с Еленой Весниной и как повлияли на выступления российских игроков скандалы вокруг нашей сборной.

Олимпиада — коварный турнир, здесь проваливаются лидеры

— Можете дать общую оценку выступлению теннисной сборной в Токио? С одной стороны, есть несколько медалей, с другой — ощущение, что могли и должны были выигрывать больше.

— Оценю как очень хорошее. Медальный зачет — самый объективный показатель, и мы на первом месте по итогам теннисного турнира. Вопросов к ребятам никаких. Другое дело, что мы все понимаем уровень нашей команды, и я соглашусь с вами — возможность сыграть еще лучше была. У нас мальчики — одни из лучших в мире, Даня Медведев и Андрей Рублев — это игроки высочайшего уровня, от которых всегда ждешь большего. Но Олимпиада — коварный и напряженный турнир. На Играх сложное эмоциональное состояние, к ним тяжело подойти в лучшей форме и показать лучший теннис. Есть волнение, и это сказывается. Обидно, конечно, и за нашу женскую пару. Лена Веснина с Вероникой Кудерметовой были совсем рядом от бронзы, но увы. Не получилось.

— Карен Хачанов в финале не смог ничего противопоставить Звереву. Чего ему не хватило?

— Сложно сказать, в чем причина. Александр Зверев на этом турнире выдал потрясающую игру и в том же финале выглядел абсолютно непобедимой машиной. Карен пытался найти варианты игры против него, обвинять его в безволии точно неправильно. Можно сравнить только, как сам Хачанов до этого матча катком прошелся по Карреньо-Бусте. Так же по Карену, увы, прошелся в финале Зверев. И не будем забывать про сложное психологическое состояние, все-таки финал Олимпиады — особое событие в жизни спортсмена. Очень много было нервов, желания выдать свой максимум. Когда играешь за свою страну, всегда хочешь завоевать золото в копилку сборной. И этот переизбыток мотивации очень часто мешает, возможно, поэтому Хачанов не смог показать себя в главном матче Игр. Но надо отдать должное Звереву — он был лучшим в Токио и справедливо стал чемпионом.

— Серебро Олимпиады может помочь Карену на пути к возрождению карьеры?

— Это не совсем этичный вопрос. Почему мы вообще говорим о возрождении карьеры? Она у него и не угасала, вполне себе продолжалась. Так бывает — иногда играешь чуть лучше, иногда чуть хуже. Но он все равно оставался в мировом топе, я бы не ставил разговор под таким углом.

— Даниил Медведев уступил в четвертьфинале не самому сильному испанцу. Что было не так в той игре?

— Это Олимпиада, здесь часто проваливаются мировые звезды, выстреливают неожиданные герои. Медведев — первый номер нашей сборной, на нем была дополнительная ответственность и давление. Все ждали как минимум медали, требовали побед. Он наверняка это чувствовал, не хотел подводить страну. В результате не удалось успокоиться и спокойно работать. В то же время Карреньо-Буста играл очень чисто, почти без ошибок. Был спокоен и смог выдать свой лучший теннис. Обидно, но это спорт.

Веснина с Кудерметовой играли вместе всего пару турниров — не хватило опыта

— Так же, как Карреньо-Буста, выдали буквально матч жизни бразильянки Стефани/Пигосси в игре за бронзу. Они выиграли у Весниной с Кудерметовой за счет большего желания?

— Очень обидное поражение, все было в наших руках. Первый сет могли забирать гораздо проще, второй сет не надо было отдавать. Формат тай-брейка на Олимпиаде — это очень странное мероприятие, на которое жалуются все теннисисты. По сути, практически лотерея, и не совсем правильно, когда по итогам такой лотереи разыгрываются олимпийские награды. Тем не менее у них были все возможности завершить матч в свою пользу, но бразильянки выдали невероятный кураж. Действовали свободно, без задних мыслей. На них не так давила ответственность, поскольку никто от них ничего не ждал.

Наши же девочки будто выключились в концовке. Не хватило драйва, когда нужно было вытаскивать из себя дополнительные силы на решающий мяч. Осознание всех этих проблем у девочек есть. Лену Веснину можно понять, она отыграла на Олимпиаде очень много матчей, выступала сразу в трех разрядах. Выжала из себя практически все, было тяжело себя завести ближе к концу соревнований. Веронике, возможно, не хватило олимпийского опыта, а мысли о медалях в решающий момент только отвлекали. Произошло то, что произошло, ничего не поделать.

— Сложнее был матч за бронзу или полуфинал против чешской пары?

— В полуфинале к Лене с Вероникой придраться сложно. Чешки показали сумасшедший теннис, мы не в первый раз с ними пересекаемся, но это был явно их лучший матч. Все слабые стороны, которые у них, как и у всех, есть, им удалось в этом матче закрыть. Мы не смогли воспользоваться своими шансами, в то же время у чешек получалось вообще все. Даже то, что по идее и логике не должно было получаться. На тай-брейке нам не хватило бесшабашности, риска, напора. Того, что показали чешки. Сказался опыт, у наших девочек, хоть они и играют удачно, было совместно всего три-четыре турнира. И против них играла лучшая пара мира.

— Уже известно, что Веснина будет играть с Кудерметовой на US Open. По дальнейшей судьбе пары пока информации нет?

— У нас действительно есть планы играть американскую серию с Весниной, а как дальше пойдет — будем смотреть. Все зависит прежде всего от Лены, какие у нее мысли по поводу продолжения карьеры. Нам с ней очень комфортно, и мы бы хотели продолжать играть вместе, пока есть такая возможность.

На Олимпиаде не важно, где завоевана медаль — в миксте или одиночке

— Справедливо будет сказать, что некоторым нашим ребятам в одиночном разряде не повезло с жеребьевкой? Рублеву выпал сразу Нисикори, Кудерметовой — в первом же круге Мугуруса...

— Наверное, вы правы. И Андрей Рублев попал под горящего японца, и для Вероники первый круг получился очень сложным. Для Кудерметовой жеребьевка явно не самая удачная, кто знает, как сложился бы турнирный путь, если бы удалось сначала сыграть несколько матчей с не самыми сильными соперниками, вкатиться в соревнования, почувствовать уверенность в своих силах... Но здесь уже постфактум рассуждать бесполезно и жаловаться бессмысленно.

— Рублев, несмотря на олимпийское золото в миксте, назвал себя лузером за то, что уступил в первом раунде. Он прав?

— Лучше спросить у самого Андрея. Я с ним, конечно, не согласен. Наверняка это было сказано на эмоциях, он выдал внутренние ощущения, переживания. В любом случае статус олимпийского чемпиона не переоценить, и никто не будет помнить, где вы победили — в одиночном разряде или в миксте. Это уже не важно. Золото есть золото, в этом и есть главная особенность Олимпиады: здесь никто не думает, в каком разряде вы выступаете, важно, какую медаль вы приносите для страны и приносите ли ее вообще.

— За кого болела наша делегация в русском финале микста?

— Ни за кого не болела. Была общая радость — дело сделано, есть две гарантированные медали для России, и уже не так важно, кто конкретно победит. Может, конечно, у кого-то были личные предпочтения, но я говорю за себя.

— Кто главный герой этих Игр? Веснина?

— Все молодцы. И девочки, и парни. Все ребята, кто играл микст. Лена Веснина, конечно, отдельно впечатляет. Вернуться после перерыва, подготовиться за короткий срок и сыграть на высоком уровне сразу в нескольких разрядах — это, конечно, героизм. Но не надо забывать и про заслуги других ребят. Того же Карена Хачанова, который показал невероятный теннис после небольшого личного спада и смог принести команде серебро.

— Что не получилось в мужском парном разряде? Все-таки у нас был такой крутой состав, а в итоге вылет на ранних стадиях...

— Ребятам не хватило опыта. Они же у нас одиночники, практически не играют пары. И не было возможности попробовать другие комбинации составов. Вспомнили, что Карен всегда играл с Андреем, и сразу же решили ставить их снова вместе. Возможно, в других составах вышло бы удачнее, но в должной степени перед Играми все варианты не проработали. Это ошибка.

Ребята готовы к провокациям и спокойно к ним относятся

— В Токио была тяжелая ситуация с погодой. Вы ее обсуждали с оргкомитетом?

— Погода действительно была очень непростая, и на результаты некоторых матчей она явно повлияла. Было непонятно, почему начинают игровой день в 11 утра — в самое пекло. После жалобы Новака Джоковича матчи стали играть после трех часов дня. Тоже было жарко, но хотя бы не под прямыми солнечными лучами.

— Россияне в Японии столкнулись с серьезным давлением. Скандалы (как, например, с чилийским журналистом) могли повлиять на эмоциональное состояние ребят?

— Не думаю, что это был серьезный фактор. Мы уже все давно привыкли к такому давлению, главное, что внутри теннисного коллектива ребята дружат, нормально общаются. И все понимают, что санкции в адрес нашей команды — это не спорт, а чистая политика. А к провокациям ребята готовы и спокойно к ним относятся.

— Как в целом оцените атмосферу в команде?

— Атмосфера была очень дружная. Мы действительно стали одним коллективом, поддерживали друг друга. Это здорово. Хорошим выступлениям помог предолимпийский сбор, спасибо всем, кто принял участие в его проведении. Поехать на Сахалин перед Токио — то, что надо. Удалось акклиматизироваться, сплотиться, настроиться всем вместе.

— Как оцените уровень организации Олимпиады и условия в деревне? Отзывы полярные.

— Сложно сравнивать, поскольку для меня и Вероники это была первая Олимпиада. К тому же я жил не в самой Олимпийской деревне. Так как количество аккредитаций на сборную ограниченное, часть тренеров жили в отдельном отеле. Условия там были отличные, мне все понравилось. Игроки тоже были довольны. Вероника получила много положительных эмоций, а все недочеты или минусы были забыты, поскольку Олимпиада дает побывавшему на ней спортсмену незабываемый опыт. Нужно увидеть это самому хотя бы раз, чтобы до конца понять.

— Коронавирусные ограничения и матчи без зрителей повлияли на впечатления от Игр?

— Конечно, все было иначе. Не совсем так, как мы хотели. Олимпиада — это праздник. Нам очень хотелось сходить на другие виды спорта, посмотреть, как там наши ребята выступают, поболеть за них. А в сложившейся ситуации мы не могли передвигаться между объектами, для нас был теннис и только теннис. Это был самый большой минус, не удалось почувствовать до конца дух Олимпиады, единение сборной России. Для нас Олимпиада уже закончилась, поэтому я со спокойной совестью могу называть нашу команду сборной России. Что касается игры без зрителей, то ничего приятного в этом факте, конечно, тоже нет. Мы играем ради тех, кто на нас смотрит, зрители придают игре эмоции, дают необходимый заряд. Но, увы, приходится привыкать к новой реальности, уже больше года мы играем с пустыми трибунами, всего несколько больших турниров были с болельщиками — Уимблдон, «Ролан Гаррос». Хочется верить, что в дальнейшем ограничений будет меньше.