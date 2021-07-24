Российские теннисистки прошли первый круг Олимпиады.

Теннис на Олимпиаде идет мирно вплоть до последних дней, когда начинают разыгрываться медали, и часто остается в тени более медалеемких плавательных и гимнастических событий. Сегодня Елена Веснина и Вероника Кудерметова играли на самом далеком корте токийского парка Ариаке недалеко от океана. Чтобы достичь его, надо пройти лабиринт узких проходов, ускользнуть от бдительных стюардов, которые то и дело норовят отправить в обход, — но оно того стоит. Уникальное ощущение, когда в количестве 15 человек с тренерами и Шамилем Тарпищевым на трибунах вы смотрите чуть ли не последние соревнования дня для россиян. И все это — в настоящем тропическом лесу.

Чтобы попасть на Веснину с Кудерметовой, нужно пройти целый лабиринт pic.twitter.com/Mmbmt6JaBE — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

Веснина и Кудерметова справились с немками Зигемунд/Фридзам — 6:2, 7:5 — и вышли в первый круг. Хотя еще недавно, несмотря на выход в финал Уимблдона, было непонятно, заявит ли федерация именно такую пару в Японию или перетасует состав. Слава богу, здравый смысл возобладал. И судя по реакции девушек, даже 24-летняя Вероника уже обретает уверенность, которая может позволить ей завоевать золото, а 34-летней Елене — отстоять титул. Корреспондент «СЭ» расспросил теннисисток об условиях, цели на турнир и интересном коллекционном увлечении.

С прошлого вечера начало потряхивать

— Как ощущение от старта на Олимпиаде? — первый вопрос девушкам.

— Все равно первый матч непростой, мы хорошо отыграли, — берет слово более молодая Кудерметова. — Первая победа лично для меня на Олимпийских играх! Это супер. Первый круг всегда тяжелый, мы справились.

— Олимпийский матч отличается от других? Елена помогала справляться?

Веснина: — Елена сама волновалась! (Смеется.)

К: — Олимпиада — это что-то особенное. Я сюда ехала как на обычный турнир, но со вчерашнего вечера меня потряхивало. Личная ответственность — не хочется облажаться, а хочется показать хороший теннис и выиграть.

— А как снимать потряхивание?

В: — Это даже хорошо, когда потряхивает, могу вас заверить на своем опыте. Когда слишком спокойна — это плохо. Предстартовое волнение, хороший мандраж нужны, меня вот тоже трясло немного. Он у каждого спортсмена есть вне зависимости от возраста. И хорошо, что мы прошли этот первый круг, у нас были очень серьезные соперницы. Мы очень довольны матчем.

— А еще если вспомнить, что ваша пара не без труда...

В: — Появилась на турнире? О да, но мне кажется, что мы эту пару все-таки заслужили. Поэтому очень рады с Вероникой, что играем в паре. Посмотрим, как дальше.

Целых 18 зрителей на матче Весниной и Кудерметовой! pic.twitter.com/Hjcm5gAsHM — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

— Сыгранность как оцените?

В: — Я всегда приезжала на турниры, и неважно было, насколько я сыгранна или нет. Вы идете от матча к матчу и нащупываете взаимодействие через сложные ситуации.

— Цель — золото?

— (Синхронно.) Конечно!

К: — А для чего мы тогда играем? Мы не хотим быть просто участниками Олимпиады.

— Об одиночке уже думаете?

В: — Завтра подумаем.

К: — Мы все всегда играем одиночку, настраиваемся на нее. Сложно будет играть возможные два матча за день, но нам не впервой.

Обидно, что у японцев отобрали Олимпиаду, контакт со зрителями был бы минимальный

— Про Токио многое уже сказано, есть ли какие-то новые истории у вас, помимо жары и всяких тесных номеров?

В: — У нас идет активная борьба за значки! Мальчики включились в эту игру. На аккредитациях есть прикрепленные эмблемы стран, вот все обмениваются и собирают, мы уже вон сколько собрали. И поскольку нас мало, то наш значок редкий, дали мало. А цель была выменять как можно больше!

— Заговор против России очередной.

В: — Да, вот ходим и выпрашиваем теперь.

Собранные значки Елены и Вероники. Надеемся, побед в Токио будет примерно столько же! pic.twitter.com/1PMZD0rE0u — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

— Что важнее: золото завоевать или все значки собрать?

В: — (Смеется.) Вы что? Так, подумайте еще раз и задайте вопрос заново!

— Просто пытаюсь снять напряжение. Не чувствуется оно из-за отсутствия зрителей, флага?

В: — Мы знаем, из какой мы страны и как болеют за нас, молятся и смотрят на родине. Поэтому это не более чем еще одно препятствие, которое надо преодолеть. Но вообще последние полтора года в принципе странные.

— Нет в Токио перебора с антиковидными мерами?

К: — Это как обычный турнир WTA, все привыкшие.

В: — Вообще японцы молодцы, они здорово организуют эту Олимпиаду, несмотря на тяжелые условия.

— Покрытие действительно непростое?

К: — Мячи быстро стираются, это правда. Но скачут точно не медленно.

В: — Очень влажно. Климатические условия здесь невероятно сложные, нечеловеческие, могу честно сказать.

— Анастасии Павлюченковой вообще плохо сегодня стало.

В: — Под солнцем действительно тяжело, вечером ощущается хоть какая-то прохлада. Но что поделаешь, это Азия. Надо много пить, при такой жаре могут быть очень опасные судороги.

К: — Но при этом все в равных условиях. И сбор на Сахалине помог, если бы приехали сразу из Москвы, было бы тяжелее.

Обдают специальным феном (пылесосом? кондиционером?) наших теннисисток во время перерыва pic.twitter.com/znXz8rFhmF — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

— Олимпийская атмосфера вообще чувствуется?

К: — В Олимпийской деревне, где все спортсмены, — да, там есть ощущение праздника. На корте... Мы почти каждый турнир играем без зрителей, это не в новинку. Наверное, все же Олимпиада чувствуется.

В: — Но обидно, что лишили местных жителей Олимпиады. Так жалко — когда автобус проезжает, каждый житель радуется, машет нам. Они наверняка хотели посмотреть своими глазами. Отсутствие болельщиков, наверное, немного портит картину. Мне кажется, контакт с нами у них был бы минимальный. Никаких заражений от нас не случилось бы. Наверное, правительство боялось, что зрители между собой будут общаться. Это решение японских властей. Но мы ощущаем поддержку болельщиков из России!