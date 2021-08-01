Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

В Токио проходят протесты против проведения Олимпиады во время теннисного финала Хачанов — Зверев

11:47
1 августа. Токио. Протест против проведения летней Олимпиады-2020. Фото Артем Калинин, «СЭ»
1 августа. Токио. Протест против проведения летней Олимпиады-2020. Фото Артем Калинин, «СЭ»
Теги:

1 августа рядом со стадионом «Ариаке Теннис Парк» в Токио (Япония) проходит акция протеста против Олимпийских игр-2020. На этой арене российский теннисист Карен Хачанов играет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира.

«Нет, нет Олимпиаде!» — кричат протестующие, которые конфликтуют с местными жителями, осуждающими их поведение и являющихся сторонниками проведения Олимпиады.

Местная полиция не предпринимает никаких попыток разогнать протестующих.

В Токио введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он будет действовать до 31 августа. Многие местные жители недовольны фактом проведения игр в условиях пандемии.

Олимпиада завершится 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

17617 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину
Олимпиада-2020, финал, Хачанов — Зверев: смотреть прямую трансляцию
«Он убегал от меня, боялся». Российский боксер проиграл полуфинал Олимпиады и считает, что его засудили
Олимпиада, 1 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события