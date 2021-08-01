1 августа рядом со стадионом «Ариаке Теннис Парк» в Токио (Япония) проходит акция протеста против Олимпийских игр-2020. На этой арене российский теннисист Карен Хачанов играет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира.

«Нет, нет Олимпиаде!» — кричат протестующие, которые конфликтуют с местными жителями, осуждающими их поведение и являющихся сторонниками проведения Олимпиады.

Местная полиция не предпринимает никаких попыток разогнать протестующих.

В Токио введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он будет действовать до 31 августа. Многие местные жители недовольны фактом проведения игр в условиях пандемии.

Олимпиада завершится 8 августа.

Протесты в Японии продолжаются ???



Несколько человек с плакатами против проведения Олимпиады сейчас стоят у места проведения финального матча теннисного турнира ? pic.twitter.com/THEo15Xvgu — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 1, 2021