В Токио проходят протесты против проведения Олимпиады во время теннисного финала Хачанов — Зверев
1 августа рядом со стадионом «Ариаке Теннис Парк» в Токио (Япония) проходит акция протеста против Олимпийских игр-2020. На этой арене российский теннисист Карен Хачанов играет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира.
«Нет, нет Олимпиаде!» — кричат протестующие, которые конфликтуют с местными жителями, осуждающими их поведение и являющихся сторонниками проведения Олимпиады.
Местная полиция не предпринимает никаких попыток разогнать протестующих.
В Токио введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он будет действовать до 31 августа. Многие местные жители недовольны фактом проведения игр в условиях пандемии.
Олимпиада завершится 8 августа.
Протесты в Японии продолжаются ???— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 1, 2021
Несколько человек с плакатами против проведения Олимпиады сейчас стоят у места проведения финального матча теннисного турнира ? pic.twitter.com/THEo15Xvgu
Позади половина Олимпиады, но протестующие все еще требуют ее отмены ??? pic.twitter.com/umv4VMRwXD— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 1, 2021
17617 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю