Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио. В 1/8 финала россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2).

«Достаточно необычная игра на таком уровне. Имею в виду манеру, в которой они играли значительную часть матча. Все были явно недовольны играть при такой температуре. Хорошо, что Дане удалось довести матч до конца, хотя это было непросто. И хорошо, что матч закончился так, как он закончился», — сказал Селиваненко.

Селиваненко также прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале от Белинды Бенчич. Он считает, что россиянка имела все шансы выиграть по игре, если не брать в расчет первый сет.

«В начале третьего сета не смогла повести. Именно это мне кажется ключевым моментом, потому что по ходу игры она достаточно уверенно взяла вторую партию. У нее были хорошие шансы переломить ход игры и выиграть третий сет. Невезение плюс невынужденные ошибки не позволили Анастасии пройти Бенчич», — добавил Селиваненко.

Анастасия Павлюченкова 28 июля сыграет микст с Андреем Рублевым против хорватской пары Дария Юрак — Иван Додиг. Даниил Медведев 29 июля сыграет в 1/4 финала олимпийского турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.