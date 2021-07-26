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Веснина уступила Джорджи в 1/16 финала турнира Олимпиады

06:43
Елена Веснина. Фото Reuters
Елена Веснина. Фото Reuters
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Российская теннисистка Елена Веснина в 1/16 финала олимпийского турнира уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала один из шести брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Джорджи встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Карла Суарес Наварро (Испания).

Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой примет участие в парном разряде Олимпиады со второго раунда.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Елена Веснина (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 0:2 (3:6, 1:6)

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