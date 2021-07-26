Веснина уступила Джорджи в 1/16 финала турнира Олимпиады
06:43
Российская теннисистка Елена Веснина в 1/16 финала олимпийского турнира уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала один из шести брейк-пойнтов.
В 1/8 финала Джорджи встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Карла Суарес Наварро (Испания).
Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой примет участие в парном разряде Олимпиады со второго раунда.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Елена Веснина (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 0:2 (3:6, 1:6)
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