Веснина рассказала, чем займется в случае отмены матча из-за дождя на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина после выхода в 1/4 финала парного турнира Олимпиады в Токио рассказала, чем будет заниматься в случае непогоды на соревованиях.

— Сегодня условия легче?

— Гораздо. Я даже сказала, что на одиночном было весьма прохладно, был легкий ветерок.

— Из-за дождей мало шансов, что завтра выйдете на корт. Чем планируете заняться?

— Восстановление. Это номер один. В первую очередь, сон. Все встали в 7 утра. Вчера я не могла уснуть после такого тяжелого матча. Заснула в половину первого, а подъем уже был в семь утра. Не получилось выспаться как следует. Завтра отдам все силы на сон.