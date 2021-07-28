Веснина поделилась впечатлениями от победы в первом матче в миксте на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио в паре с Асланом Карацевым.

— Как Аслан помогает?

— Аслан берет на себя многое в миксте. Но у нас командная игра. Лидер команды — Аслан, он скала!

— Какая из двух игр сегодня была тяжелее?

— Оба матча были напряженными. Несмотря на счет, было непросто. Тем более в миксте у нас первый матч, нужно было выйти и сразу использовать свои возможности. У нас это получилось, мы сделали брейк в первом же гейме. По ходу игры мы были более настойчивыми.

— За 120 лет только сестры Уильямс получили четыре золотые медали в теннисе. А вы все еще идете на три. Хочется исторического достижения?

— Вообще об этом не думаю. Я уже в истории, так что все в порядке. Буду действовать от матча к матчу, у меня прекрасные напарники. Сделаю все, чтобы помочь своей команде выиграть каждый матч.

В 1/8 финала Веснина и Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю. В четвертьфинале российская пара сыграет против победителя встречи Паула Бадоса/Пабло Карреньо Буста — Ига Швентек/Лукаш Кубот.