Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Веснина поделилась впечатлениями от победы в первом матче в миксте на Олимпиаде

10:18
Теги:

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио в паре с Асланом Карацевым.

— Как Аслан помогает?

— Аслан берет на себя многое в миксте. Но у нас командная игра. Лидер команды — Аслан, он скала!

— Какая из двух игр сегодня была тяжелее?

— Оба матча были напряженными. Несмотря на счет, было непросто. Тем более в миксте у нас первый матч, нужно было выйти и сразу использовать свои возможности. У нас это получилось, мы сделали брейк в первом же гейме. По ходу игры мы были более настойчивыми.

— За 120 лет только сестры Уильямс получили четыре золотые медали в теннисе. А вы все еще идете на три. Хочется исторического достижения?

— Вообще об этом не думаю. Я уже в истории, так что все в порядке. Буду действовать от матча к матчу, у меня прекрасные напарники. Сделаю все, чтобы помочь своей команде выиграть каждый матч.

В 1/8 финала Веснина и Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю. В четвертьфинале российская пара сыграет против победителя встречи Паула Бадоса/Пабло Карреньо Буста — Ига Швентек/Лукаш Кубот.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Заходивший на посадку самолет разбился в США
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Стала известна личность туриста, которого утащил медведь в Ергаках
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события