Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, поможет ли поражение в одиночном разряде сконцентрироваться на парном турнире.

В одиночном разряде Веснина уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6. В парном турнире она и Вероника Кудерметова прошли в четвертьфинал Олимпиады, одержав победу над Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов (6:2, 3:6, 10:7).

— Может и хорошо, что одиночный турнир завершился? Есть возможность сконцентрироваться на парных матчах.

— Все, что ни делается, все к лучшему. Я всегда руководствуюсь таким правилом. Вообще, я изначально не должна была играть здесь одиночный разряд. Когда мне сообщили, что буду играть, ответила, что помогу чем смогу. Конечно, я понимала, что выступать в трех разрядах очень сложно. Сделала все, чтобы победить в одиночном. Играю за свою страну и знаю, что отступать нельзя. Получилась хорошая тренировка-разминка (смеется).

— Когда вы едете на Олимпиаду, проставляете приоритеты между одиночным разрядом, парами и микстом?

— Микст начинается только со среды, так что до него рука еще дойдет. Надо выходить на каждый матч и выкладываться. Я настраиваюсь, что все к лучшему. Если вылетела из одиночного, фокусируюсь на парах и миксте. Для нас не впервой совмещать на одном турнире. Микст добавляет сложности, но у меня был и такой опыт. Это сложно, но я готова. Никаких секретов нет, просто выходишь и настраиваешься на каждый отдельный матч.

В 1/4 финала парного турнира Олимпиады Веснина и Кудерметова встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.