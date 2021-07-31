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Веснина — о финале в миксте: «Борюсь дальше, достаю все силы. Отдам все на корте»

11:56
Елена Веснина. Фото Getty Images
Елена Веснина. Фото Getty Images
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Российская теннисистка Елена Веснина дала комментарий после поражения в паре с Вероникой Кудерметовой в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Борюсь дальше, достаю все силы. Это Олимпиада, понимаем, за кого играем. Я знаю, что нужно делать перед завтрашней игрой. У меня есть опыт, желание, хорошие напарники, отдам все на корте», — сказала Веснина.

В матче за бронзу Веснина и Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани — 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка. 

Завтра, 1 августа, Веснина в паре с Асланом Карацевым в решающем матче Олимпиады в миксте сыграет с соотечественниками Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.

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Артем Калинин все материалы автора

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