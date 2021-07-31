Веснина — о финале в миксте: «Борюсь дальше, достаю все силы. Отдам все на корте»

Российская теннисистка Елена Веснина дала комментарий после поражения в паре с Вероникой Кудерметовой в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Борюсь дальше, достаю все силы. Это Олимпиада, понимаем, за кого играем. Я знаю, что нужно делать перед завтрашней игрой. У меня есть опыт, желание, хорошие напарники, отдам все на корте», — сказала Веснина.