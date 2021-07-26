Веснина — о цикадах на Олимпиаде: «Очень громко, но мы уже привыкли»
10:45
Российская теннисистка Елена Веснина дала комментарий после выхода в 1/4 финала Олимпиады в паре с Вероникой Кудерметовой.
— На кортах слышно цикады. Это не мешает?
— Мы в начале приехали, спрашивали: «Это что вообще?». Очень громко, но мы уже привыкли. Этот как фон уже идет, как белый шум, когда ребенка убаюкиваешь.
— Даже слышно во время игры?
— Да, конечно. Звук очень громкий, — сказала Веснина.
В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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