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Веснина — о цикадах на Олимпиаде: «Очень громко, но мы уже привыкли»

10:45
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Российская теннисистка Елена Веснина дала комментарий после выхода в 1/4 финала Олимпиады в паре с Вероникой Кудерметовой.

— На кортах слышно цикады. Это не мешает?

— Мы в начале приехали, спрашивали: «Это что вообще?». Очень громко, но мы уже привыкли. Этот как фон уже идет, как белый шум, когда ребенка убаюкиваешь. 

— Даже слышно во время игры?

— Да, конечно. Звук очень громкий, — сказала Веснина.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.

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Артем Калинин все материалы автора

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