Веснина и Кудерметова упустили 4 матчбола и проиграли финал за бронзовые медали на Олимпиаде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут. Россиянки уступили со счетом 6:4, 4:6, 9:11.

Отметим, что Веснина и Кудерметова проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

Матч за 3-е место

Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 4:6, 6:4, 11:9