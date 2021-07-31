Веснина и Кудерметова упустили 4 матчбола и проиграли финал за бронзовые медали на Олимпиаде
11:21
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.
Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут. Россиянки уступили со счетом 6:4, 4:6, 9:11.
Отметим, что Веснина и Кудерметова проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Парный разряд
Матч за 3-е место
Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 4:6, 6:4, 11:9
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