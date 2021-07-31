Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Веснина и Кудерметова упустили 4 матчбола и проиграли финал за бронзовые медали на Олимпиаде

11:21
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото Reuters
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото Reuters
Теги:

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут. Россиянки уступили со счетом 6:4, 4:6, 9:11.

Отметим, что Веснина и Кудерметова проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

Матч за 3-е место

Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 4:6, 6:4, 11:9

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Вы скучали по валидолу? Вот он!» Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией
Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре расплакался в суде
ТОП-9 возбуждающих и притягивающих мужчин женских имен
Обритая и связанная: что известно о найденной в сумке женщине в Самаре
Как часто можно есть рыбу?
vs
62
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события