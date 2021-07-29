Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийских соревнований в миксте.

В четвертьфинале они победили Игу Швентек и Лукаша Кубота со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В следующем раунде соперниками россиян станут победители матча Зигемунд Л/Кравиц К. (Германия) — Стоянович Н./ Джокович Н. (Сербия).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1/4 финала

Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Ига Швентек / Лукаш Кубот (Польша) - 6:4, 6:4