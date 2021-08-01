Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Веснина и Карацев сравняли счет в финале микста на Олимпиаде в Токио

14:51
Елена Веснина и Аслан Карацев. Фото AFP
Елена Веснина и Аслан Карацев. Фото AFP
Теги:

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев выиграли второй сет у соотечественников у Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева в финале теннисного турнира Олимпийских игр в Токио — 7:6 (7:5).

Таким образом, счет по сетам стал равным. Исход встречи решится на супер-тай-брейке.

Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

19536 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину
Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей
Олимпиада-2020, финал, Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев: смотреть прямую трансляцию
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события