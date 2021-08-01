Веснина и Карацев сравняли счет в финале микста на Олимпиаде в Токио
14:51
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев выиграли второй сет у соотечественников у Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева в финале теннисного турнира Олимпийских игр в Токио — 7:6 (7:5).
Таким образом, счет по сетам стал равным. Исход встречи решится на супер-тай-брейке.
Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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