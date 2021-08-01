Веснина: «Для меня эта медаль с золотым отливом»

Россиянка Елена Веснина поделилась эмоциями после завершения финального матча в миксте на Олимпиаде в Токио. В паре с Асланом Карацевым они проиграли соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

«Для меня эта медаль с золотым отливом. Настя (Павлюченкова) и Андрей (Рублев) здорово провели весь турнир. Счастлива, что у нас есть медаль из Токио. Самым запоминающимся матчем стал, конечно, сегодняшний финал. И еще — матч в миксте против Джоковича. Играть против такого чемпиона удается не всегда», — сказал Веснина.