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Веснина: «Для меня эта медаль с золотым отливом»

15:57
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Россиянка Елена Веснина поделилась эмоциями после завершения финального матча в миксте на Олимпиаде в Токио. В паре с Асланом Карацевым они проиграли соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

«Для меня эта медаль с золотым отливом. Настя (Павлюченкова) и Андрей (Рублев) здорово провели весь турнир. Счастлива, что у нас есть медаль из Токио. Самым запоминающимся матчем стал, конечно, сегодняшний финал. И еще — матч в миксте против Джоковича. Играть против такого чемпиона удается не всегда», — сказал Веснина.

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