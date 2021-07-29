В мужском парном теннисном турнире на Олимпиаде в Токио будет хорватский финал
12:26
Хорваты Никола Мектич и Мате Павич победили американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена в полуфинале мужского парного турнира на Олимпиаде в Токио — 6:4, 6:4.
В финале Мектич и Павич сыграют против соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига. В матче за бронзовую медаль Крайчек и Сандгрен сыграют с новозеландцами Маркусом Дэниэллом и Майклом Винусом.
Финал мужского парного турнира состоится 30 июля.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
1/2 финала
Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия) — Остин Крайчек / Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:4
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