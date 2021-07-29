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В мужском парном теннисном турнире на Олимпиаде в Токио будет хорватский финал

12:26
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Хорваты Никола Мектич и Мате Павич победили американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена в полуфинале мужского парного турнира на Олимпиаде в Токио — 6:4, 6:4.

В финале Мектич и Павич сыграют против соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига. В матче за бронзовую медаль Крайчек и Сандгрен сыграют с новозеландцами Маркусом Дэниэллом и Майклом Винусом.

Финал мужского парного турнира состоится 30 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1/2 финала

Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия) — Остин Крайчек / Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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