В мужском парном теннисном турнире на Олимпиаде в Токио будет хорватский финал

Хорваты Никола Мектич и Мате Павич победили американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена в полуфинале мужского парного турнира на Олимпиаде в Токио — 6:4, 6:4.

В финале Мектич и Павич сыграют против соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига. В матче за бронзовую медаль Крайчек и Сандгрен сыграют с новозеландцами Маркусом Дэниэллом и Майклом Винусом.

Финал мужского парного турнира состоится 30 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1/2 финала

Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия) — Остин Крайчек / Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:4