В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего Медведева на Олимпиаде
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что организаторы Олимпиады в Токио должны лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева.
«Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам необходимо правильно и четко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем.
Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран», — цитирует Свищева ТАСС.
После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде». Позже журналист рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.
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