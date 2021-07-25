Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

В Федерации тенниса России отреагировали на победу Весниной над Остапенко

10:10
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев" прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над латвийкой Еленой Остапенко (6:4, 6:7, 6:4) в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио.

«Лена играет свободно, раскованно. Ее основная задача на Олимпиаде — это парные комбинации, поэтому нет серьезного давления в одиночном турнире. Она играет в свое удовольствие и получает шанс», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге Веснина сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 6974
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Не хочу пачкать руки». Возмутительный поступок алжирского дзюдоиста на Олимпиаде
Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Гимнастке Мельниковой пришлось изменить музыку в вольных упражнениях из-за авторских прав
«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события