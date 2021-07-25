В Федерации тенниса России отреагировали на победу Весниной над Остапенко
10:10
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев" прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над латвийкой Еленой Остапенко (6:4, 6:7, 6:4) в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио.
«Лена играет свободно, раскованно. Ее основная задача на Олимпиаде — это парные комбинации, поэтому нет серьезного давления в одиночном турнире. Она играет в свое удовольствие и получает шанс», — сказал Тарпищев «СЭ».
Во втором круге Веснина сыграет против итальянки Камилы Джорджи.
Опрос
проголосовало: 6974Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю