В Федерации тенниса России отреагировали на победу Весниной над Остапенко

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев" прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над латвийкой Еленой Остапенко (6:4, 6:7, 6:4) в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио.

«Лена играет свободно, раскованно. Ее основная задача на Олимпиаде — это парные комбинации, поэтому нет серьезного давления в одиночном турнире. Она играет в свое удовольствие и получает шанс», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге Веснина сыграет против итальянки Камилы Джорджи.