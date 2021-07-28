Умбер выбил Циципаса с Олимпиады и встретится с Хачановым в четвертьфинале

Француз Уго Умбер обыграл грека Стефаноса Циципаса в 1/8 финала одиночного мужского разряда на Олимпиаде в Токио — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Отметим, что Умбер одержал вторую победу в двух матчах против Циципаса.

В четвертьфинале игр Умбер встретится с россиянином Кареном Хачановым. Игра состоится 29 июля, начало запланировано на 05.00 (мск).

Теннис

Токио (Япония)

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Мужчины

Одиночный разряд

Третй круг

Уго Умбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2