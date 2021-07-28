Тихонов назвал правильной реакцию Медведева на провокацию от чилийского журналиста

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» провокационный вопрос чилийского журналиста в адрес российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев поступил правильно. Когда мы были в Америке, к нам всегда было предвзятое отношение. Наши спортсмены должны отвечать на такие провокации так, как это в свое время делал великий конькобежец Евгений Гришин. Когда его спросили, что ему больше всего запомнилось на Олимпиаде, он отвечал: «Флаг моей Родины в американском небе». Это достойный ответ. Все подобные вопросы нужно встречать с улыбкой. Маленький контраргумент против такого у нас всегда найдется», — сказал Тихонов «СЭ».

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

29 июля Медведев сыграет в 1/4 финала олимпийского турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.