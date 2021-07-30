Тарпищев: «В психологическом плане Хачанову было бы лучше играть с Джоковичем»
13:21
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в финал Олимпиады в Токио и вылет в полуфинале первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
В финале Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым.
— Новак Джокович вылетел. Сенсация ли это? Будет ли проще Хачанову играть со Зверевым?
— К сожалению, не видел, что произошло в середине игры, когда Зверев брейканул и выиграл второй сет.
— Способен ли Джокович сейчас выйти в миксте и что-то показать?
— Ему надо выигрывать, потому что он хочет в историю войти. Золота у него не было никогда.
— Лучше играть Карену с Джоковичем или Зверевым?
— В психологическом плане с Джоковичем, а так, посмотрим.
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