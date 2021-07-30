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Тарпищев: «В психологическом плане Хачанову было бы лучше играть с Джоковичем»

13:21
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в финал Олимпиады в Токио и вылет в полуфинале первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

В финале Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым.

— Новак Джокович вылетел. Сенсация ли это? Будет ли проще Хачанову играть со Зверевым?

— К сожалению, не видел, что произошло в середине игры, когда Зверев брейканул и выиграл второй сет.

— Способен ли Джокович сейчас выйти в миксте и что-то показать?

— Ему надо выигрывать, потому что он хочет в историю войти. Золота у него не было никогда.

— Лучше играть Карену с Джоковичем или Зверевым?

— В психологическом плане с Джоковичем, а так, посмотрим.

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