Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Тарпищев подвел итоги выступления российских теннисистов на Олимпиаде в Токио

15:37

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги выступления российских теннисистов на Олимпиаде в Токио (Япония).

— Каким бы одним словом охарактеризовали выступление наших ребят на Олимпиаде?
— Думаю, главным было то, что у нас собралась тут историческая команда, самая дружная. Если рассматривать трех ребят, помимо Карацева, они прошли с детских кубков вместе до нынешнего. Карацев тоже в Кубке Дэвиса играл в 2016 году, потом травмы, но сам факт, что дружнее команды за всю историю, хотя все индивидуалисты, я не видел.
— «Давайте жить дружно!» — такой итог Олимпиады?

— Не «Давайте жить дружно», а эмоциональный фон при всех прочих условиях способствует результату. С этой точки зрения, я благодарен тренерскому составу: Куницыну, Андрееву, что они были с ребятами все время, реально создали хорошую атмосферу. И по качеству игры мы же эти пары не тренируем в силу многих причин, потому что спортсмены, ведущие играют одиночки, пары и миксты — второстепенные. Рублева с Павлюченковой создавали 2-3 месяца, а Веснину с Карацевым полгода. За это время удалось получить то, что получилось. Слепить призеров и чемпионов Олимпиады.

Сегодня, 1 июля, Карен Хачанов в финале проиграл немцу Александру Звереву и завоевал серебряную медаль Олимпиады.

В финале микста Игр в Токио играли две российские пары: Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова стали золотыми медалистами, Елена Веснина и Аслан Карацев забрали серебро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

20249 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Российских тренеров водного поло обманули с правилами выхода в плей-офф. Они атакуют австралийцев, «сдавших» матч Испании
В Москве велосипедист сбил девушку и сломал ей нос
Легкоатлетка Тимановская будет просить политического убежища
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события