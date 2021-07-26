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Тарпищев об Олимпиаде в Токио: «Идет тайфун. Завтра, скорее всего, игр не будет»

06:40
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» выразил обеспокоенность проведения соревнований на Олимпийских играх 27 июля в связи с надвигающимся на Токио тайфуном.

«Завтра, скорее всего, игр не будет. Идет тайфун, дождь. А в дождь мы не играем. По прогнозу уже ночью начинается дождь и будет лить целый день. 5-6 матчей можно сыграть под крышей. Это единственный выход. Остальные теннисисты будут завтра отдыхать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил, что не планирует менять график соревнований 27 июля из-за приближающегося тайфуна Непартак, помимо ранее перенесённых стартов в гребле и стрельбе.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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