Тарпищев об Олимпиаде в Токио: «Идет тайфун. Завтра, скорее всего, игр не будет»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» выразил обеспокоенность проведения соревнований на Олимпийских играх 27 июля в связи с надвигающимся на Токио тайфуном.

«Завтра, скорее всего, игр не будет. Идет тайфун, дождь. А в дождь мы не играем. По прогнозу уже ночью начинается дождь и будет лить целый день. 5-6 матчей можно сыграть под крышей. Это единственный выход. Остальные теннисисты будут завтра отдыхать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил, что не планирует менять график соревнований 27 июля из-за приближающегося тайфуна Непартак, помимо ранее перенесённых стартов в гребле и стрельбе.