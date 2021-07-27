Тарпищев: «Кудерметовой с Весниной не хватает сыгранности, ведь изначально пара Елены была со Звонаревой»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями выступления российских микстов — Аслана Карацева и Елены Весниной, Андрея Рублева и Анастасии Павлюченковой.

«Веснина и Карацев по жребию попали на первых сеянных, а Рублев с Павлюченковой на хорватов. Прогнозировать или угадывать здесь очень сложно. Все будет зависеть от искусства ребят, насколько они будут использовать игру на женской половине корта. Помимо микстов, завтра еще пара Кудерметова-Веснина будет бороться за выход в полуфинал против серьезной украинской пары — сестер Киченок. Они хорошо сыгранные, а нашим пока сыгранности не хватает, потому что изначально парная комбинация Весниной была со Звонаревой», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев считает, что погодные условия в Токио вносят свои коррективы в игру.

«После 30 градусов переходы между геймами увеличиваются на 30 секунд и перед решающим сетом можно уйти на 10 минут в раздевалку. Все спрессовано, игр много, всех лихорадит по температуре. Кто справляется, а кто не очень. Но тут уже ничего не поделаешь. А так, организация Олимпиады хорошая», — добавил Тарпищев.

Ранее стала известна сетка турнира микстов на Олимпиаде в Токио. В нее попали две российские команды. Аслан Карацев и Елена Веснина в первом круге встретятся с первыми сеяными Николя Маю и Кристиной Младенович. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова получили четвертый номер посева и сыграют с Дарией Юрак и Иваном Додигом из Хорватии. В миксте также заявлен Новак Джокович и Нина Стоянович.