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Тарпищев: «Изначально мы рассчитывали на одно золото перед Олимпиадой»

16:14
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, какая задача стояла перед российской командой на Олимпийских играх в Токио.

«Изначально мы рассчитывали на одно золото перед Олимпиадой. И вероятнее всего оно было в женской паре. Потому что Веснина и Кудерметова этих чешек обыгрывали. Но на тай-брейке тут не повезло», — сказал Тарпищев.

В финале мужского турнира сыграет Карен Хачанов. А в решающем матче за золото в миксте встретятся сразу две российские пары.

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Артем Калинин все материалы автора

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