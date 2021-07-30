Тарпищев: «Изначально мы рассчитывали на одно золото перед Олимпиадой»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, какая задача стояла перед российской командой на Олимпийских играх в Токио.

«Изначально мы рассчитывали на одно золото перед Олимпиадой. И вероятнее всего оно было в женской паре. Потому что Веснина и Кудерметова этих чешек обыгрывали. Но на тай-брейке тут не повезло», — сказал Тарпищев.

В финале мужского турнира сыграет Карен Хачанов. А в решающем матче за золото в миксте встретятся сразу две российские пары.