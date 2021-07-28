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Тарасова жестко раскритиковала журналиста, спровоцировавшего Медведева на Олимпиаде

11:42
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на провокационный вопрос чилийского журналиста в адрес российского теннисиста Даниила Медведева после матча на Олимпийских играх в Токио.

«Вот такие люди и распространяют слухи. У него нет никаких доказательств! Этот журналист — сплетник. А сплетникам нет места в спорте», — сказала Тарасова «СЭ».

После матча 1/4 финала Игр против Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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