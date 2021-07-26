Свитолина вышла в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира
11:16
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге одиночного разряда Олимпиады обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:4, 3:6, 4:6).
Свитолина вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Айла Томлянович (Австралия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 3:6, 4:6
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