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Свитолина вышла в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира

11:16

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге одиночного разряда Олимпиады обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:4, 3:6, 4:6).

Свитолина вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Айла Томлянович (Австралия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 3:6, 4:6

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Виктория Кравченко все материалы автора

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