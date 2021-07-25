Рублев проиграл Нисикори и вылетел с турнира на Олимпиаде в Токио
12:43
Российский теннисист Андрей Рублев закончил выступление на Олимпиаде в Токио.
В первом круге он проиграл японцу Кею Нисикори со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
24 июля Рублев и Карен Хачанов проиграли Раджив Раму и Фрэнсису Тьяфо из США в первом круге парного турнира (7:6, 6:7, 10:12).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Кеи Нисикори (Япония) — Андрей Рублев (Россия) — 2:0 (6:3, 6:4)
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