Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады
08:07
Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Наде Подороска из Аргентины со счетом 1:6, 3:6.
Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.
В 1/8 финала Подороска встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Паула Бадоса (Испания).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Надя Подороска (Аргентина) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:0 (6:1, 6:3)
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