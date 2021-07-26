Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады

Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Наде Подороска из Аргентины со счетом 1:6, 3:6.

Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Подороска встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Паула Бадоса (Испания).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Надя Подороска (Аргентина) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:0 (6:1, 6:3)