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Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады

08:07
Екатерина Александрова. Фото Reuters
Екатерина Александрова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Наде Подороска из Аргентины со счетом 1:6, 3:6.

Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Подороска встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Паула Бадоса (Испания).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Надя Подороска (Аргентина) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:0 (6:1, 6:3)

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Сергей Разин все материалы автора

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