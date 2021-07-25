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«Пишут — чтоб твоя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное». Теннисист Рублев — о поражении на Олимпиаде

13:08
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Теннисист Андрей Рублев в разговоре с журналистами прокомментировал поражение в первом круге олимпийского турнира от Кея Нисикори (3:6, 4:6).

«Сегодня все не складывалось, а он в важных моментах сыграл удачно, — подчеркнул Рублев. — Самочувствие нормальное, условия обычные. Если заявят на микст, здорово, выложусь на все 100 процентов и попробую реабилитироваться».

Также Рублев рассказал о хейте в соцсетях.

«Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей. Писал ли Хубулов? Не знаю этой фамилии. Это тот, который Касаткиной писал? Не знаю его имени, но слышал историю. Если бы мне написал, никакой реакции бы не было. Мне постоянно пишут — «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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