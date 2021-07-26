Павлюченкова вышла в 1/8 финала Олимпиады
06:08
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:1, 6:1.
Россиянка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 8.
В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:2 (1:6, 1:6)
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