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Павлюченкова вышла в 1/8 финала Олимпиады

06:08
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:1, 6:1.

Россиянка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 8.

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:2 (1:6, 1:6)

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Сергей Разин все материалы автора

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