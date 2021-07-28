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Павлюченкова уступила Бенчич в 1/4 финала олимпийского турнира

10:12
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
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Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Олимпиаде в одиночном разряде. В матче 1/4 финала она в трех сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:1, 3:6, 6:3.

За 2 часа 14 минут матча 18-я ракетка мира, 30-летняя Анастасия, трижды брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и девять двойных ошибок. 24-летняя Белинда, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала пять эйсов и 11 раз ошибалась при подаче.

В женском одиночном разряде больше не осталось представительниц России.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 3:6, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события