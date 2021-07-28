Павлюченкова уступила Бенчич в 1/4 финала олимпийского турнира
10:12
Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Олимпиаде в одиночном разряде. В матче 1/4 финала она в трех сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:1, 3:6, 6:3.
За 2 часа 14 минут матча 18-я ракетка мира, 30-летняя Анастасия, трижды брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и девять двойных ошибок. 24-летняя Белинда, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала пять эйсов и 11 раз ошибалась при подаче.
В женском одиночном разряде больше не осталось представительниц России.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 3:6, 6:3
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