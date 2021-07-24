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Павлюченкова о выступлении на Олимпиаде без зрителей: «Как-то стремно, хочется атмосферы получше»

09:41
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в 1/32 финала олимпийского турнира над итальянкой Сарой Эррани (6:0, 6:1) поделилась впечатлениями от выступления без зрителей.

«К ограничениям из-за пандемии мы привыкли, где-то это уже входит в норму. Единственное, что немного смущает — отсутствие зрителей. На большинстве турниров уже пускают, а здесь ноль, как-то стремно. Все же это Олимпийские игры, хочется атмосферы получше», — приводит слова Павлюченковой РИА Новости.

В 1/16 финала Павлюченкова встретится с немкой Анной-Леной Фридзам, которая обыграла британку Хитер Уотсон.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210724/pavlyuchenkova-1742654949.html

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