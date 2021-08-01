Павлюченкова и Рублев рассказали об эмоциях после победы на Олимпиаде в миксте
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поделились эмоциями после победы в финале микста на Олимпиаде.
1 августа Павлюченкова и Рублев обыграли еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
— Что чувствуют два новых олимпийских чемпиона?
Павлюченкова:
— Это счастье. У меня очень много эмоций. Я сто процентов завтра осознавать все буду уже по-другому. Это детская мечта, которая сбылась. В одиночке это более значимо, да, но это золотая медаль. Мы олимпийские чемпионы.
Рублев:
— Получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами... Вся жизнь пролетает в такой момент: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это феерия настоящая.
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