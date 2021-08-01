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Павлюченкова и Рублев рассказали о первых эмоциях после победы в финале Олимпиады

16:28
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поделились эмоциями после победы в миксте на Олимпиаде в Токио.

— Какие первые слова были на корте?

Настя: Одни эмоции. Честно — и верилось. и нет. Выигрывали, потом проигрывали... Просто все, что в душе было на тот момент, выплеснулось после последнего удара.

Андрей: Сначала были слезы, потом Настя подбежала — слезы пропали. Она мне обломала этот момент (смеется).

— До сих пор себя чувствуете лузером?

Андрей: Конечно, это была шутка, хохма. Счастливый лузер — лаки-лузер. Благодарен Насте, всем, что мы тут оказались, сидим сейчас с медалью. Мне нереально повезло, и везет по жизни.

Настя: Меня вообще, вроде, не собирались изначально ставить на микст. Долго думали, буду я играть микст или нет. И поэтому очень приятно.

Рублев: Если честно, выбрал бы выиграть микст вместо четвертого места в одиночке. Поменял бы золото микста на серебро Карена? Не думал об этом.

Напомним, Павлюченкова и Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

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Артем Калинин все материалы автора

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