Осака рассказала о своем настрое на Олимпиаду
08:39
Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
«Я от себя требую хороших результатов, так как играю не во многих турнирах. Во время перерыва я смотрю, как играют другие. Сейчас хочется выступить очень хорошо.
Я упорно работаю и не задираю нос. Для меня Олимпиада — это мечта. Я впервые на ней выступаю и пытаюсь наслаждаться этим опытом», — цитирует Осаку itftennis.com.
Отметим, теннисистка зажгла огонь на церемонии открытия Олимпиады.
Дополнительная информация:
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/osaka-cruises-past-golubic-to-reach-third-round-in-tokyo/
Читайте также
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю