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Осака рассказала о своем настрое на Олимпиаду

08:39
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Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

«Я от себя требую хороших результатов, так как играю не во многих турнирах. Во время перерыва я смотрю, как играют другие. Сейчас хочется выступить очень хорошо.

Я упорно работаю и не задираю нос. Для меня Олимпиада — это мечта. Я впервые на ней выступаю и пытаюсь наслаждаться этим опытом», — цитирует Осаку itftennis.com.

Отметим, теннисистка зажгла огонь на церемонии открытия Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/osaka-cruises-past-golubic-to-reach-third-round-in-tokyo/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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