Осака рассказала о своем настрое на Олимпиаду

Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

«Я от себя требую хороших результатов, так как играю не во многих турнирах. Во время перерыва я смотрю, как играют другие. Сейчас хочется выступить очень хорошо.



Я упорно работаю и не задираю нос. Для меня Олимпиада — это мечта. Я впервые на ней выступаю и пытаюсь наслаждаться этим опытом», — цитирует Осаку itftennis.com.

Отметим, теннисистка зажгла огонь на церемонии открытия Олимпиады.