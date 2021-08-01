Олимпиада-2020, финал, Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев: смотреть прямую трансляцию
11:00
Сегодня, 1 августа, состоится финал в миксте теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Ориентировочное начало встречи — в 12.00 по московскому времени.
В решающей встрече сыграют только российские теннисисты: Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.
В полуфинале Веснина/Карацев обыграли пару Нины Стоянович и Новака Джоковича. Так что серб остался без двух финалов олимпийского турнира. Павлюченкова и Рублев были сильнее австралийцев Эшли Барти/Джон Пирс.
Смотреть финальный матч можно на телеканале «Матч Игра» или сайте Первого канала.
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