Сегодня, 1 августа, состоится финал в миксте теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Ориентировочное начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В решающей встрече сыграют только российские теннисисты: Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

В полуфинале Веснина/Карацев обыграли пару Нины Стоянович и Новака Джоковича. Так что серб остался без двух финалов олимпийского турнира. Павлюченкова и Рублев были сильнее австралийцев Эшли Барти/Джон Пирс.

Смотреть финальный матч можно на телеканале «Матч Игра» или сайте Первого канала.

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