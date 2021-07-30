В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх будут сыграны полуфиналы мужского теннисного турнира. Первым запуском (в 09.00 мск) на центральный корт выйдут россиянин Карен Хачанов и испанец Пабло Карреньо Буста.

Трансляция на канале «Матч ТВ».

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде