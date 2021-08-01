Сегодня, 1 августа, состоится финальный матч мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Ориентировочное начало встречи — в 10.30 по московскому времени.

В полуфинале россиянин был сильнее Пабло Карреньо-Бусты, а Зверев обыграл главную звезду турнира — Новака Джоковича.