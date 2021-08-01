Олимпиада-2020, финал, Хачанов — Зверев: смотреть прямую трансляцию
09:30
Сегодня, 1 августа, состоится финальный матч мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Ориентировочное начало встречи — в 10.30 по московскому времени.
В полуфинале россиянин был сильнее Пабло Карреньо-Бусты, а Зверев обыграл главную звезду турнира — Новака Джоковича.
Смотреть прямые трансляции финалов теннисного турнира на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно будет на телеканале «Матч Игра» или сайте Первого канала.
Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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