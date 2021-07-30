МОК высказался по конфликту теннисиста Медведева и журналиста из Чили
Международный олимпийский комитет (МОК) дал комментарий по поводу конфликта российского теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом на Олимпиаде.
«Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — приводит ТАСС слова МОК.
28 июля после победы над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала олимпийского турнира в Токио чилийский журналист задал провокационный вопрос Медведеву: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»
Теннисист отказался отвечать на этот вопрос, а также попросил организаторов турнира не допускать журналиста к следующим матчам игр.
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