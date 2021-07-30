Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

МОК высказался по конфликту теннисиста Медведева и журналиста из Чили

00:55
Теги:

Международный олимпийский комитет (МОК) дал комментарий по поводу конфликта российского теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом на Олимпиаде.

«Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — приводит ТАСС слова МОК.

28 июля после победы над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала олимпийского турнира в Токио чилийский журналист задал провокационный вопрос Медведеву: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Теннисист отказался отвечать на этот вопрос, а также попросил организаторов турнира не допускать журналиста к следующим матчам игр.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12020337

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада, 30 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Золото для России в рапире спасла героическая девушка. Она вообще могла не поехать в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд