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Медведев рассказал о своем отношении к теннисисту Фабио Фоньини

08:09
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем отношении к сопернику Фабио Фоньини, которого он обыграл в 1/8 финала Олимпиады (6:2, 3:6, 6:2).

«У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он говорил по-итальянски. Может быть, он был недоволен мной. Могу его понять, я весь матч ходил и ныл, что мне жарко. Но я делал это не против него, действительно так чувствовал, плюс старался стратегически дать себе побольше времени отдохнуть. Поэтому с ним проблем нет. После игры мне показалось, что у него ко мне тоже претензий нет. Хорошо, если не было слышно то, что я говорил во время матча. Повторять не буду, я некрасивые вещи произносил», — сказал Медведев.

Отметим, что во время первого сета российскому спортсмену потребовалась медицинская помощь. Спустя несколько минут после оказания помощи россиянину игра была продолжена.

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Артем Калинин все материалы автора

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