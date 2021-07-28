Медведев рассказал о своем отношении к теннисисту Фабио Фоньини

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем отношении к сопернику Фабио Фоньини, которого он обыграл в 1/8 финала Олимпиады (6:2, 3:6, 6:2).

«У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он говорил по-итальянски. Может быть, он был недоволен мной. Могу его понять, я весь матч ходил и ныл, что мне жарко. Но я делал это не против него, действительно так чувствовал, плюс старался стратегически дать себе побольше времени отдохнуть. Поэтому с ним проблем нет. После игры мне показалось, что у него ко мне тоже претензий нет. Хорошо, если не было слышно то, что я говорил во время матча. Повторять не буду, я некрасивые вещи произносил», — сказал Медведев.

Отметим, что во время первого сета российскому спортсмену потребовалась медицинская помощь. Спустя несколько минут после оказания помощи россиянину игра была продолжена.