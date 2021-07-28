Медведев прошел в четвертьфинал мужского олимпийского турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио в мужском одиночном разряде.

В 1/8 финала Медведев победил итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. Отметим, что во время первого сета российскому спортсмену потребовалась медицинская помощь. Спустя несколько минут после оказания помощи россиянину игра была продолжена.

В четвертьфинале Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Матч состоится завтра, 29 июля, начало — в 05.00 (мск).

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Токио (Япония)

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Одиночный разряд

3-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2