Медведев прошел в четвертьфинал мужского олимпийского турнира в Токио
07:40
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио в мужском одиночном разряде.
В 1/8 финала Медведев победил итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. Отметим, что во время первого сета российскому спортсмену потребовалась медицинская помощь. Спустя несколько минут после оказания помощи россиянину игра была продолжена.
В четвертьфинале Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Матч состоится завтра, 29 июля, начало — в 05.00 (мск).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2
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Зачет
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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