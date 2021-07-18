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Лайам Броади представит Великобританию на Олимпиаде

16:37
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Британский теннисист Лайам Броади выступит на Олимпиаде в Токио, сообщает сайт Ассоциации тенниса Великобритании. Для него это будут первые Игры в карьере.

Сообщается, что спортсмену предложили сыграть в Токио согласно его текущему рейтингу, и он согласился. Броади будет выступать в мужском одиночном разряде.

27-летний теннисист занимает 141-е место в рейтинге АТР. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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