Кудерметова проиграла в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде
09:57
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
В первом круге она проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании со счетом 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Следующей соперницей испанки станет Ван Цян из Китая.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 0:2 (5:7, 5:7)
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0
Зачет
vs
2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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