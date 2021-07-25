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Кудерметова проиграла в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде

09:57
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге она проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании со счетом 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Следующей соперницей испанки станет Ван Цян из Китая.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 0:2 (5:7, 5:7)

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события