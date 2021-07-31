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Кудерметова: «Прикладывала все усилия ради медали, но чуть-чуть не получилось»

12:05
Вероника Кудерметова. Фото Reuters
Вероника Кудерметова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в паре с Еленой Весниной в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Перед матчем переживала, хотелось завоевать олимпийскую медаль. Сейчас обидно, что не получилось. В целом это другие соревнования, здесь выступаешь за страну. Мне папа даже сказал: «Вероника, Большой шлем по 4 раза в год проходит, а Олимпиада раз в 4 года. Постарайся там!». Я прикладывала все усилия ради какой-нибудь медали, но чуть-чуть не получилось», — сказала Кудерметова.

В матче за бронзу Веснина и Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани — 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

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Артем Калинин все материалы автора

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