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Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Олимпиады в парном разряде

06:15
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Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. В двух сетах они обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.

Следующие соперницы российской пары определятся в матче Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — Эшли Барти / Сторм Сэндерс.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис

Женщины

Парный разряд

1/4 финала

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события