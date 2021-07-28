Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Олимпиады в парном разряде

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. В двух сетах они обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.

Следующие соперницы российской пары определятся в матче Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — Эшли Барти / Сторм Сэндерс.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис

Женщины

Парный разряд

1/4 финала

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1