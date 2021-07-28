Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Олимпиады в парном разряде
06:15
Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. В двух сетах они обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.
Следующие соперницы российской пары определятся в матче Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — Эшли Барти / Сторм Сэндерс.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Теннис
Женщины
Парный разряд
1/4 финала
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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