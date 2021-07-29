Карреньо-Буста обыграл Медведева и сыграет с Хачановым в полуфинале Олимпиады
13:43
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.
Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. Медведев потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).
В полуфинале мужского одиночного турнира Карреньо-Буста сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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