Карреньо-Буста обыграл Медведева и сыграет с Хачановым в полуфинале Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. Медведев потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

В полуфинале мужского одиночного турнира Карреньо-Буста сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)