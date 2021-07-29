Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Карреньо-Буста обыграл Медведева и сыграет с Хачановым в полуфинале Олимпиады

13:43
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. Медведев потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

В полуфинале мужского одиночного турнира Карреньо-Буста сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: расписание и результаты личного многоборья женщин 29 июля
"Для меня этого человека нет": Покровский о Боярском
Лесной пожар в Анталье продвинулся к жилым поселениям
Женщина какого знака зодиака покорит любого мужчину
Как часто можно есть рыбу?
vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события