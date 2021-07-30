Российский теннисист Аслан Карацев высказался о сербе Новаке Джоковиче после полуфинала Олимпиады в миксте. Карацев и Елена Веснина победили Джоковича и Нину Стоянович со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и вышли в финал соревнований.

«Джоковича просто так не загоняешь. Он пришел в полуфинал Олимпиады, чтобы побеждать. Для каждого спортсмена это что-то особенное. Если он вышел в полуфинал, то будет рвать жопу, чтобы выйти дальше и быть в финале. Был расчет больше играть на Стоянович. Может, она сорвет пару ударов. По ходу игры мы немного изменили план. Стали больше играть на Джоковича», — сказал Карацев.

30 июля Джокович также не смог выйти в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он проиграл немцу Александру Звереву со счетом 6:1, 3:6, 1:6.