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Карацев и Веснина о Павлюченковой и Рублеве: «Когда мы выходим на корт, мы соперники»

16:38
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Россияне Аслан Карацев и Елена Веснина поделились ожиданиями от финала Олимпийских игр в миксте. В решающем матче им предстоит сыграть с соотечественниками Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.

Аслан Карацев: «Когда мы выходим на корт, мы соперники. Но в обычной жизни мы друзья. Мы кушаем вместе, живем в одних комнатах».

Елена Веснина: «Уже много раз было, когда ребята играют друг против друга. Мы с девчонками тоже часто между собой встречаемся. На корте будет совсем другая атмосфера, ибо все будут хотеть победить. Но между матчами ничего не должно меняться, потому что надо продолжать нормально общаться. Мы остаемся нормальным людьми. Конечно, после финала кто-то будет расстроен, а кто-то счастлив. Это теннис, это спорт, где есть победители и проигравшие. Надо достойно принимать то, что тебе дает судьба».

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Артем Калинин все материалы автора

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