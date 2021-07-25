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Карацев и Медведев вылетели с парного турнира на Олимпиаде в Токио

11:27
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Даниил Медведев не прошли во второй круг парного турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге они проиграли Лукашу Кляйну и Филипу Полашеку из Словакии со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1-й круг

Аслан Карацев/Даниил Медведев (Россия) — Лукаш Кляйн/Филип Полашек (Словакия) — 0:2 (5:7, 4:6)

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события